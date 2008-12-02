В Киеве конфискованные ёлки скормят зверям

Конфискованные у браконьеров накануне Нового года ели передадут в столичный зоопарк для потребностей животных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка.

Руководство парка также решило организовать и провести конкурс среди школьников столицы на самое красивое оформление новогодней ели.

Предусматривается, что желающие принять участие в конкурсе дети должны сделать игрушки своими руками, прийти командой (классом) в Киевский зоопарк и украсить одну из елей, которые будут установлены на центральной аллее.

Преимущество предоставляется игрушкам, изготовленным из вторичного сырья.

Команды (классы), которые украсят ели лучше и оригинальнее других, зоопарк отметит дипломами и подарками.

Конкурс будет длиться с 15 декабря 2008 г. по 8 января 2009 г. Награждение победителей конкурса состоится 16 января.