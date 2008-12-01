Наличный курс пары гривня/доллар в киевских банках

Доллар в киевских банках сегодня 6,80/6,98 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США сегодня понизился на 13 копеек - до 6,87 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 6,80 грн./долл., продажи – 6,98 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Райффайзен Банк Аваль»: покупка – 6,87 грн./долл., продажа – 6,98 грн./долл.;

«ПриватБанк»: покупка – 6,93 грн./долл., продажа – 6,98 грн./долл.;

«Укргазбанк»: покупка – 6,78 грн./долл., продажа – 6,98 грн./долл.;

В Ощадбанке курс покупки доллара составляет 6,90 грн./долл., продажи – 6,98 грн./долл., в «Укрэксимбанке» – 6,87 грн./долл. и 6,9808 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 ноября, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,74 грн. за доллар.

Напомним, с 28 ноября вступило в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке. В пятницу, 28 ноября, торги по доллару США закрылись на уровне 7,415/7,485 грн., однако на сегодня официальный курс гривни продолжает отставать от межбанковского.