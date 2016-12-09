Каждый пятый читатель УНИАН доверяет чесноку в профилактике гриппа, почти столько же выбирают алкоголь - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 38% читателей ответили, что для профилактики гриппа употребляют витамины и другие профилактические средства.

При этом лишь 5% поделились, что сделали прививку и поэтому абсолютно спокойны за свое здоровье.

В то же время 20% респондентов признались, что лучшим профилактическим средством является алкоголь.

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В поддержку "народных" средств – чеснока и лука – высказались 19% читателей.

18% участников опроса считают свое здоровье достаточно крепким, поэтому не задумываются о профилактике, да и вообще гриппа не боятся.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря 2016 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в ряде областей Украины и в Киеве. А в Сумах уже даже есть первая летальная жертва осложнений после гриппа.

При этом врачи предупреждают о возможной эпидемии гриппа.

В свою очередь Минздрав констатировал, что в этом году сезонный грипп пришел в Украину ранеьше срока.