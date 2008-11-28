С 1 декабря дорожают почтовые услуги

С 1 декабря 2008 года вводятся в действие новые тарифы на некоторые виды почтовых услуг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрпочты».

«Ввиду роста расходов предприятия некоторые тарифы на услуги почтовой связи пересмотрены в сторону повышения, а именно: пересылка почтовых отправлений и посылок с объявленной ценностью, сопутствующие услуги почтовой связи и т.п., которые, в соответствии с законодательством, устанавливаются операторами почтовой связи», – отмечается в сообщении.

Уровень повышения тарифов не указан.

Остались без изменений тарифы на универсальные услуги почтовой связи, к которым относятся услуги по пересылке по Украине и в ее пределах простых и заказных писем, бандеролей, а также посылок без объявленной ценности массой до 10 кг.

При этом для обеспечения конкурентоспособности предприятия и привлечения более широкого круга потребителей, а также учитывая результаты маркетинговых исследований рынка финансовых услуг установлен единый уровень тарифов за простой и электронный перевод денег (почтовый перевод) за рубеж. Уровень тарифов на электронный перевод денег на сумму до 500 грн. включительно снижен с 7% до 6%, на сумму от свыше 500 грн. до 1000 грн. – с 6% до 5%; на сумму свыше 1000 грн. – с 5% до 4% от суммы перевода.

Как сообщал УНИАН, 10 июня т.г. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла решение «Об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи», согласно которому предусматривалось повышение тарифов на услуги по пересылке письменной корреспонденции в пределах Украины и посылок без объявленной ценности массой до 10 кг в страны СНГ в среднем на 40%.