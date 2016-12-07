С начала года Служба занятости трудоустроила более 10 тыс человек с инвалидностью

Об этом сегодня сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главная цель Службы занятости состоит в том, чтобы каждый украинец имел достойную работу с достойной заработной платой, а каждый работодатель - добросовестных работников. Каждый месяц мы совершенствуем наши услуги и они становятся все более качественными и доступными. И конечно же реформа наших услуг касается и людей с особыми потребностями. Мы уделяем особое внимание этой категории граждан и хочу сказать, что за 10 месяцев этого года работу нашли более 10 000 человек. При этом, трудоустройство - это лишь часть услуг, которые могут получить в Службе люди с особыми потребностями. Например, после обучения 90% сразу же находят работу", - отметил и.о. Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко.

По его словам, в течение 10 месяцев 2016 году в службу занятости обратилось 39,1 тыс. человек с инвалидностью. Для сравнения: количество вакансий, поданных работодателями в службу занятости, предусматривающих трудоустройство лиц с особыми потребностями, за январь-октябрь 216 года составляла всего 20,9 тыс. единиц. На начало декабря на учете в службе занятости находится около 13,5 тыс. человек с инвалидностью.

Люди с ограниченными физическими возможностями нуждаются в справедливой социальной защите и создании таких условий жизни, чтобы успешно социализироваться в обществе.

Службой занятости уделяется особое внимание данной категории граждан. В частности внедряются новые подходы к решению проблем занятости и трудоустройства людей с инвалидностью.

Обращаясь к любому центру занятости каждый человек, который ищет работу с адаптированным местом для трудоустройства людей с инвалидностью, может получить полный спектр услуг на уровне с другими. Кроме имеющихся вакансий, человеку предлагается воспользоваться услугами по профессиональному обучению и пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Если же человек не знает чем может заниматься в будущем, или желает сменить сферу деятельности - в Службе работают квалифицированные специалисты, которые помогут определить профессиональные склонности, пройдя специальные профориентационные тесты.

"Люди с ограниченными возможностями в своем большинстве очень сильные духом. Поэтому все чаще создают сами для себя комфортные условия труда и становятся предпринимателями. В службе занятости помогут и здесь. При этом не просто предоставят финансовую поддержку, но и научат как правильно все организовать, чтобы собственное дело не стало «однодневкой», а приносило доход. С начала года 193 человека с ограниченными возможностями открыли собственное дело", - отметил Ярошенко.

Согласно действующему законодательству, люди с инвалидностью относятся к категории граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. Совместно с работодателями в центрах занятости часто организуются ярмарки с презентациями актуальных вакансий предприятий, учреждений, организаций. А с недавних пор приобретает популярность проведение дистанционного онлайн-собеседования, что очень удобно как для работодателя, так и для соискателя.

К тому же услуги службы занятости для таких людей доступны, ведь центры находятся в каждом районе по всем областям Украины. Все помещения оснащены пандусами и кнопками вызова специалистов, которые помогут подняться в помещение и разобраться в вопросах, которые интересуют. Ведь с данной категорией работает отдельно специалист, который уделяет несколько больше времени на прием, чем обычно.

Для лиц с недостатками зрения в помещениях центров установлены указатели кабинетов, залов, этажей со шрифтом Брайля. В специальных уголках для лиц с ограниченными возможностями каждый желающий может самостоятельно ознакомиться со всеми нормативными документами и актуальными услугами службы занятости.