Горсовет частично компенсирует одесситам кредиты на модернизацию многоквартирных домов

Как передает корреспондент УНИАН, это предусматривает принятая сегодня на сессии целевая программа возмещения части кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами, органами самоорганизации населения, а также физическими лицами на внедрение мероприятий по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других объектов жилого фонда Одессы на 2017-2018 годы.

Читайте такжеВ Одессе 2 тысячи человек пришли на встречу с российским поэтом-оппозиционером Быковым

Общий объем финансирования программы предусмотрен в объеме 3,8 млн грн.

Отмечается, что приоритетным направлением деятельности городской власти в вопросе энергосбережения является осуществление мер по повышению энергетической эффективности инженерных сетей и систем жилого фонда в Одессе, около 70% которого требует полной термомодернизации. По данным разработчиков программы, экономия энергоресурсов при предоставлении централизованного отопления в многоквартирных жилых домах с установленным индивидуальным тепловым пунктом составляет около 50% в отопительный период.

Предполагается, что модернизация систем освещения в подъездах дома позволит снизить затраты на освещение в 5-8 раз, установка солнечных коллекторов обеспечит до 50% экономии на подогрев воды для быта.

Всего на территории Одессы – 3734 многоквартирных жилых дома с централизованным отоплением от КП «Теплоснабжение города Одессы». Из них оборудованы счетчиками учета тепловой энергии – всего 1379.

Согласно программе возмещения части суммы кредита осуществляется на установку приборов учета тепловой энергии, оборудования и материалов для обустройства индивидуальных тепловых пунктов, системы солнечного теплоснабжения или горячего водоснабжения, узлов учета воды и тому подобное.

Возмещение части кредита из бюджета Одессы осуществляется объединением граждан (ОСМД, ЖСК, ОСОН) в размере: до 30% от максимального размера основной суммы (тела) кредита, но не более 15 тыс. по кредитному договору, на установку приборов учета тепловой энергии, поставляемой КП «Теплоснабжение города Одессы»; до 20% от максимального размера основной суммы кредита, но не более 100 тыс. грн по кредитному договору на другие мероприятия по энергосбережению.

Возмещение физическим лицам-держателям, а также их родственникам: до 30% от максимального размера основной суммы кредита, но не более 4 тыс. грн по кредитному договору, на установку приборов учета тепловой энергии, поставляемой КП «Теплоснабжение города Одессы»; до 20%, но не более 5 тыс. грн – на другие мероприятия.