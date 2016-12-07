Горсовет частично компенсирует одесситам кредиты на модернизацию многоквартирных домов
Одесский горсовет решил частично возмещать жителям города средства по кредитам, привлеченным ими на модернизацию многоквартирных домов.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусматривает принятая сегодня на сессии целевая программа возмещения части кредитов, полученных объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительными кооперативами, органами самоорганизации населения, а также физическими лицами на внедрение мероприятий по энергосбережению, реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других объектов жилого фонда Одессы на 2017-2018 годы.
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Общий объем финансирования программы предусмотрен в объеме 3,8 млн грн.
Отмечается, что приоритетным направлением деятельности городской власти в вопросе энергосбережения является осуществление мер по повышению энергетической эффективности инженерных сетей и систем жилого фонда в Одессе, около 70% которого требует полной термомодернизации. По данным разработчиков программы, экономия энергоресурсов при предоставлении централизованного отопления в многоквартирных жилых домах с установленным индивидуальным тепловым пунктом составляет около 50% в отопительный период.
Предполагается, что модернизация систем освещения в подъездах дома позволит снизить затраты на освещение в 5-8 раз, установка солнечных коллекторов обеспечит до 50% экономии на подогрев воды для быта.
Всего на территории Одессы – 3734 многоквартирных жилых дома с централизованным отоплением от КП «Теплоснабжение города Одессы». Из них оборудованы счетчиками учета тепловой энергии – всего 1379.
Согласно программе возмещения части суммы кредита осуществляется на установку приборов учета тепловой энергии, оборудования и материалов для обустройства индивидуальных тепловых пунктов, системы солнечного теплоснабжения или горячего водоснабжения, узлов учета воды и тому подобное.
Возмещение части кредита из бюджета Одессы осуществляется объединением граждан (ОСМД, ЖСК, ОСОН) в размере: до 30% от максимального размера основной суммы (тела) кредита, но не более 15 тыс. по кредитному договору, на установку приборов учета тепловой энергии, поставляемой КП «Теплоснабжение города Одессы»; до 20% от максимального размера основной суммы кредита, но не более 100 тыс. грн по кредитному договору на другие мероприятия по энергосбережению.
Возмещение физическим лицам-держателям, а также их родственникам: до 30% от максимального размера основной суммы кредита, но не более 4 тыс. грн по кредитному договору, на установку приборов учета тепловой энергии, поставляемой КП «Теплоснабжение города Одессы»; до 20%, но не более 5 тыс. грн – на другие мероприятия.