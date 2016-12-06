В Северодонецке после реконструкции открыли взорванный боевиками в 2014 году мост (фото, видео)

В Северодонецке сегодня, 6 декабря, состоялось открытие реконструированного моста. Об этом сообщает surdp.eu.

Как известно, автодорожный мост через реку Северский Донец является одной из жизненных артерий для города. Летом 2014 года боевики взорвали один из пролетов моста, с тех пор сообщение между Северодонецком и Лисичанском было затруднено. Восстановление моста осуществлялось при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта "Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Северский Донец".

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Было заменено 2800 кв. м дорожного покрытия и 900 кв. м тротуара, 580 м перильного ограждения, восстановлено освещение проезжей части моста, обустроены освещения подмостового пространства и аварийное освещение, а также обеспечено видеонаблюдение и телекоммуникационное сообщение с Лисичанском. Общая длина моста составляет 288 метров, ширина - 7 метров.

Мэр Северодонецка Валентин Казаков добавил, что это приведет к повышению комфорта жителей Северодонецка и Лисичанска, улучшению экономических связей и функционирования инфраструктуры обоих городов.

В свою очередь политический советник Представительства Европейского Союза в Украине Пит Блонде заявил, что Украина является приоритетным партнером Евросоюза. "Наша поддержка Донбасса простирается далеко за пределы гуманитарной помощи, и мы увидим в ближайшее время подобные проекты на Донбассе, а также в других местах в Украине", - отметил он.

Как известно, общая стоимость проекта составила около 1,5 млн евро, а реставрировался мост 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский обещает восстановить три взорванных моста на Донетчине еще до конца 2016 года.