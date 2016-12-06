На Харьковщине ликвидировали производство опия

Во время санкционированного обыска в доме 38-летнего жителя Дергачей было найдено наркотическое вещество, сообщает АTN.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"В момент обыска в доме находились двое товарищей хозяина - 31 и 26-летние местные жители. Втроем мужчины изготавливали и употребляли ацетилированный опий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всего было изъято 4 полимерных бутылки с жидкостью коричневого цвета с характерным запахом растворителя, металлическую кастрюлю с семенами мака, 11 инъекционных шприцев с остатками наркотика, газетный сверток с 10 граммами марихуаны и полимерный пакет с 15 граммами высушенной конопли.

Следователем Дергачевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Максимальное наказание - 3 года лишения свободы.