Назначенная "главным люстратором" 23-летняя Калинчук пожаловалась на травлю

Соответствующую запись она сделала на своей странице в Facebook.

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"Мою страницу прочитали до 2013 года. Сравнили с Анастасией (Деевой - УНИАН), провели "анализ" моих политических и личных предпочтений, сказали, что я слишком молода и без опыта, и многое другое. Скажем так...я была к этому готова. Поведение большинства предсказуемо, поэтому было бы наивно надеяться, что кто-то напишет про меня что-то хорошо, а, собственно, "Украинские новости" никогда не славились незаангажированностью. Много хороших и уважаемых людей написали в мою поддержку, и я их за это благодарю. Все остальное – работа", - написала Калинчук.

По ее словам, она имеет высшее образование одного из ведущих ВУЗов Украины и 2 года проработала с Татьяной Козаченко (экс-директор департамента по вопросам люстрации Минюста - УНИАН) над институтом люстрации в Украине.

Как известно, Министерство юстиции назначило Калинчук и.о.. директора департамента по вопросам люстрации вместо Козаченко.