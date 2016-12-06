День ВСУ во Львове: на улицах уже собрались военные и техника, движение транспорта частично изменено (фоторепортаж)

Во Львове 6 декабря состоится "Марш защитников Украины", посвященный 25-й годовщине Вооруженных сил Украины.

В марше примут участие механизированные и танковые войска, десантники, артиллерия, Нацгвардия. Более трети участников марша - бывшие бойцы АТО. Закрывать марш будут волонтеры.

В связи с маршем в городе будут частично изменены маршруты общественного транспорта.

В частности, как отмечают в пресс-службе Львовского городского совета, участки дорог от ул. Князя Романа – пл. А. Мицкевича – пр. Свободы – до ул. Торговой временно будут перекрытыми для движения, поэтому общественный транспорт, который курсирует через пр. Свободы, будет курсировать по схеме объезда воскресных и праздничных дней. Также водителей частного транспорта просят объезжать указанные участки дорог.