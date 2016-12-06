В Украине нашли еще один "полярный экспресс": пассажирка говорит, что такого никогда не видела (фото)

На своей странице в Facebook одесситка Татьяна Жекова опубликовала фотографии пассажирского вагона поезда Константиновка (Донецкая область) - Одесса.

Женщина была шокирована обледенелым вагоном и антисанитарией.

"Такой антисанитарии, "вежливой" проводнице, самозакрывающимся туалетом, вонючим вагоном, да еще и без света - я не видела никогда", - написала она.

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Напомним, что недавно скандал разразился из-за фотографий, сделанных в одном из вагонов поезда Москва – Одесса. Там было настолько холодно, что снег, попавший внутрь, не таял, а люди ехали в пуховиках. "Укрзализныця" извинилась за состояние вагона и пообещала разобраться в ситуации, а также уволила часть обслуживающего данный поезд персонала.