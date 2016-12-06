В СБУ объяснили причины недопуска журналистов на открытие телебашни в Славянске

10:54, 06 декабря 2016
Общество
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Служба безопасности объясняет недопуск журналистов на событие во время открытия башни на горе Карачун при участии президента Украины особенностью работы "в полевых условиях".

СБУ тщательно проверит целесообразность действий сотрудников / УНИАН

Соответствующее объяснение распространила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Хочу прояснить ситуацию по недопущению нескольких журналистов на событие во время открытия башни на горе Карачун при участии Президента Украины и от имени руководства Службы извиниться за возможную переоценку сотрудниками уровня угроз", - сказано в сообщении.

"Представители СМИ, которым был ограничен доступ на событие, по имеющейся информации, являются фигурантами уголовных производств, в том числе за незаконное хранение оружия или не предоставили правоохранителям документов, подтверждающих их личности. Возможности оперативно выяснить детали ситуации в "полевых" условиях не было, поэтому для обеспечения безопасности мероприятия им был ограничен доступ на событие", - объясняет она.

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Также Гитлянская отметила, что "решение принималось исключительно в отношении отдельных лиц, а не медиа, от которых они подали заявки".

"Законодательство предоставляет право правоохранителям ограничивать доступ к объектам, где проводятся охранные мероприятия, при наличии оснований для этого. Поэтому с целью безопасности было принято соответствующее решение", - отметила спикер.

Также она пообещала, что руководство СБУ тщательно проверит целесообразность действий сотрудников по недопущению журналистов на событие.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Славянске на горе Карачуноткрыли восстановленную телебашню, которая была разрушена во время боевых действий и которая будет передавать сигнал украинских вещателей.

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