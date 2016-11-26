В Одессе сотни людей молча прошли по улицам города в знак памяти жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались возле памятника жертвам Голодомора, расположенного на Лидерсовском бульваре, где возложили к монументу цветы.

Затем, выстроившись колонной, люди молча прошли по улицам к Соборной площади. Впереди колонны несли черный транспарант с белой надписью: «Не забыли, не простим...». У некоторых участников шествия были флаги Украины.

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Во время шествия, которую сопровождали полицейские, движение транспорта на некоторых улицах было перекрыто.

Также сегодня в память о жертвах геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов в Украине - руководители города и области, представители органов власти и военнослужащие возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора. Память погибших почтили минутой молчания.