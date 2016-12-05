Под боком у врага: Порошенко побывал на передовой близ Горловки (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко пообщался с военнослужащими, поздравил их с 25-й годовщиной ВСУ и вручил им государственные награды.

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«Я очень горжусь, что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь, вместе со всем украинским народом, такими Вооруженными силами», - сказал он.

«Сегодня я здесь, вместе с вами, чтобы поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы делаете», - сказал глава государства.

Президент отметил, что народ сегодня доверяет украинской армии так же, как и церкви.

«За эти 2,5 года мы прошли дистанцию, когда добровольцы держались только силой волонтеров, к армии, которая на сегодняшний день является гордостью государства: своим боевым духом, своей мотивированностью, своим патриотизмом, своим профессионализмом», - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что на сегодняшней встрече присутствуют и те, кто оказывает медицинскую помощь и спасает жизни украинским военным, выносит с поля боя раненых, доставляет медикаменты и делает необходимую работу, в которой нуждается украинская армия.

«Я здесь, чтобы поздравить вас с Днем волонтера, поблагодарить за ту большую работу, которую вы делаете. И сделать то, что государство должно сделать – наградить государственными наградами и бойцов Вооруженных сил Украины, и наших волонтеров», - сказал президент.

Глава государства также пообщался с волонтерами и вручил им награды, говорится в сообщении.