Волонтеры рассекретили базу инженерно-саперного подразделения российских оккупантов в Донецке (фото)

Об этом сообщили в сообществе волонтеров InformNapalm.

На фотографиях зафиксирована установка разминирования УР-77 "Метеорит", машина БКТ-РК2 или ТМК-2 и заряды для установки разминирования УЗП-77, которые содержат по 725 кг взрывчатого вещества ПВВ-7.

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"Предполагается, что склад используется для хранения взрывчатых веществ, мин, а также зарядов для установок разминирования. Напоминаем, что только один боекомплект для УР-77 (два заряда УЗП-77) это 1450 кг (!) взрывного пластического вещества", - говорится в сообщении волонтеров.

Судя по карте, около (менее чем за 200 метров) расположены жилые дома Треналовки. А на расстоянии примерно 340 метров, по адресу улица Енисейская, 14, расположен детский сад

Ранее волонтеры смогли идентифицировать военнослужащих из 75 российских военных частей, которые переправлялись в Украину по приказу своего командования.