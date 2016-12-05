Харьковских нацгвардейцев отправили охранять столицу

Почти неделю харьковские гвардейцы несут службу на улицах Киева.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

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"Кроме охраны общественного порядка в центральных районах, гвардейцы оказывают помощь сотрудникам полиции, которые обеспечивают безопасность в Киевском метрополитене. На каждой станции вместе с работником полиции несут службу военнослужащие Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за выходные дни были задержаны пять человек по подозрению в кражах и хранении наркотических веществ.