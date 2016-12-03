В Херсонской области замглавы горпрокуратуры задержан за получение 300 тысяч гривень взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-подразделении УСБУ в Херсонской области, вымогатель требовал от местного предпринимателя деньги за закрытие уголовного производства, открытого по факту самовольного завладения земельным участком и строительства. Дело против предпринимателя было возбуждено по материалам УСБУ в Херсонской области.

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По данным пресс-подразделения, опасаясь быть задержанным на взятке, прокурор постоянно менял условия и место встречи для передачи денег, а также сумму неправомерной выгоды, которая иногда достигала 0,5 млн грн.

1 декабря правоохранители задержали взяточника в его служебном кабинете во время получения 300 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия, задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщал УНИАН, ранее представитель УСБУ в Херсонской области сообщил, что заместитель руководителя Каховской городской прокуратуры задержан за получение 400 тыс. грн. неправомерной выгоды.

Местные СМИ утверждали, что по предварительным данным, полная сумма, которую требовало должностное лицо, составляет 1 млн грн.