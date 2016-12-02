Известная мастерица открыла во Львове музей аутентичной украинской одежды (фото)

В музее представлен народный костюм практически из всех уголков Украины. Коллекцию, которая является достаточно известной во Львове, Шимчук начала собирать еще с 1989 года. Она насчитывает сотни экспонатов.

Во время инаугурации президента Украины Петра Порошенко его супруга Марина к вечернему платью одела традиционное для украинского женского праздничного наряда бусы из желтого перламутра авторства Шимчук.