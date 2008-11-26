Нацбанк отменит все ограничения на рынке наличной валюты

Национальный банк Украины с завтрашнего дня намерен снять все ограничения на наличном валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Сегодня будет заседание правления, на котором будет принято решение об отмене всех ограничений на валютном рынке. И комиссии, и разницы между куплей и продажей, и ограничения от официального курса», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Напомним, Нацбанк своим постановлением №319 от 11 октября 2008 года запретил кредитовать в валюте импортеров, которые не имеют источников валютной выручки. Кроме того, Нацбанк не разрешил финучреждениям выполнять клиентские заявки о покупке валюты для досрочного выполнения их обязательств и расчетов с нерезидентами за товары и услуги без их физического ввоза на территорию страны.

В частности, согласно подпункту 4.4 пункта 4, определено, что покупка, обмен иностранной валюты с целью проведения расчетов с нерезидентами за импорт продукции (работ, услуг, прав интеллектуальной собственности), который осуществляется без ввоза этой продукции на территорию Украины, будет квалифицироваться как нарушение правил валютного регулирования и валютного контроля.