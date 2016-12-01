Мужчина, задержанный на границе с РФ с чертежами самолетов, не работает в КБ "Антонов" - ГПСУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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По данным ГПСУ, 59-летний украинец сообщил, что он якобы работает в должности инженера АНТК "Антонов" и на данный момент находится в отпуске, и намерен посетить родственников в России. "Однако после выяснения ситуации и проверки предоставленной им информации представители конструкторского бюро государственного предприятия "Антонов" опровергли эту информацию и сообщили, что такое лицо у них не работает. В отношении задержанного проводится проверка", - отметили пограничники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Плетеневка" на границе с Россией задержали украинца, который имел чертежи самолетов, вертолетов и другой продукции КБ госпредприятия "Антонов", а также рекламной продукции госпредприятий "Укроборонпром "и" Мотор Сич". Мужчина назвался инженером КБ "Антонов".