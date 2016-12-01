Львовские пограничники присоединились к "манекенному" флешмобу (видео)

Пограничники со Львовского отряда приняли участие в флешмобе Mannequin challenge. Видео появилось на странице ГНСУ в Facebook.

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"Артисты и чиновники решили показать единство и открытость военных и власти к обществу", - отметили в пресс-службе.

Во флешмобе Mannequin challenge приняли участие: лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, начальник Западного регионального управления Госпогранслужбы – Владимир Егоров, пограничники Львовского отряда, бойцы пограничного спецподразделения (участники АТО) и пограничный пес Терро, который умеет замирать.