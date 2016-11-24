В Чернигове полиция просит избегать мошеннического рождественского флешмоба по принципу "пирамиды"
В Чернигове полиция призвала родителей не приобщаться к "Рождественского флешмоба в соцсетях, что строится по принципу "пирамиды".
В соцсетях начали появляться предложения для родителей приобщиться к "Рождественскому флешмобу", организованному по следующей схеме: участник должен предоставить организаторам персональные данные своего ребенка и отправить один подарок для другого ребенка, а взамен якобы получит несколько.
Об этом УНИАН сообщила помощник начальника по связям со СМИ Черниговского отдела полиции Наталья Човпило.
Читайте такжеВ Днепре воссоздали новогоднюю елку столетней давности (видео)
В полиции подчеркивают, что эта система имеет вид "пирамиды", при которой прибыль получают только организатор и первые участники.
Кроме того, Човпило подчеркнула, что персональные данные ребенка является конфиденциальной информацией, а поэтому полиция призывает родителей избегать участия в подобных акциях.
"В этом так называемом «Рождественском флешмобе» нельзя обнаружить конкретного организатора, который мог бы нажиться за чужой счет, но эта акция особенно опасна, поскольку вы не знаете, в чьи руки попадут данные ваших детей и с какой целью они будут использованы», - отметила она.