"Бюрократическая ошибка": в Харькове опеку над детьми тяжелобольной матери пытаются передать чужой семье (видео)

Мама детей лечится от туберкулеза и все время в больнице, сообщает ТСН.ua. Семья заботилась о племянниках не один год, их больная мама не возражала. Однако соцслужба детей у родных забрала и уже нашла нового опекуна.

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8-летняя Вероника и 7-летний Алексей жили всю свою жизнь с тетей и дядей, которые заменили им родителей. У мамы детей Екатерины тяжелая болезнь, после рождения Алексея она заболела туберкулезом, сначала в закрытой форме, потом - в открытой. С тех пор, фактически живет в больнице. Малышей воспитывали ее брат и его жена. Когда отдали детей в школы, возникли первые вопросы относительно официального статуса опекунов.

"Когда я оформляла детей в школу, меня спросили кто вы? Кто вы такая и мы не дадим вам написать заявление. Нам сказали, что необходима опека", - рассказывает тетя детей. Решил стать опекуном дядя детей Евгений. Соцслужба забрала пакет документов, которые он собрал, и не вернула. А в начале октября органы опеки стали требовать, чтобы детей отдали в приют.

Детям даже нашли потенциального опекуна, которая даже не подозревала, что существуют родные люди, рассказывает тетя. Теперь каждый день семья Ковальчуков приходит в приют, чтобы увидеть детей. Наведывается к ним и женщина, которая хочет взять над ними опеку.

Городские власти предполагает, что соцслужба допустила бюрократическую ошибку. Закон на стороне семьи. Они имеют первоочередное право на опеку, и забирать детей из привычной среды можно только, если условия проживания неприемлемы. Пока Вероника и Алексей остаются в приюте. После расследования департамента социальной защиты, попечительский совет соберется вновь и тогда решит судьбу детей.