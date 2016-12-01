Одесские правоохранители "накрыли" сеть учреждений по продаже поддельных страховых полисов

Одесские правоохранители разоблачили сеть учреждений, продававших поддельные страховые полисы в пяти областях Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области совместно с управлением Службы безопасности Украины в области и Главным управлением Национальной полиции в области прекратили деятельность сети учреждений, где реализовывались поддельные страховые полисы ведущих страховых компаний.

«Установлено, что группа лиц организовала противоправную схему реализации полисов страхования гражданской ответственности на территории Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей», - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что 29 ноября в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1 тыс. поддельных бланков полисов с соответствующими реквизитами, поддельные печати и штампы страховых компаний, фальшивые паспорта граждан Украины, которые использовались для открытия банковских счетов.

В настоящее время задержаны три человека, которым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой; подделка документов, печатей, штампов).

Расследование продолжается.