В Одессе суд арестовал двух задержанных на взятке сотрудников "Военторгсервиса"

Приморский районный суд Одессы определил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога более чем по 4 млн грн двум задержанным при получении взятки в размере 75 тыс. долл. сотрудникам госпредприятия «Военторгсервис».

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца была определена судом по ходатайству военной прокуратуры Одесского гарнизона двум должностным лицам местного филиала государственного предприятия Минобороны «Военторгсервис», задержанным 25 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Как отметила Стекачева, в качестве альтернативы судом определена возможность внесения залога в размере 4 млн 134 грн для каждого.

Пресс-секретарь добавила, что следователи военной прокуратуры Одесского гарнизона совместно с работниками УСБУ в Одесской области задержали злоумышленников в одном из одесских ресторанов при получении первой части неправомерной выгоды (по 5 тыс. долл. с 15 предпринимателей) за продление договоров аренды контейнеров указанного государственного предприятия, расположенных на рынке «7 километр».

Всего планировалось получить по 20 тыс. долл. от 45 предпринимателей.

«Во время обысков по месту жительства у одного из фигурантов дела, который до назначения на должность в августе 2016 года почти 10 лет считался безработным, правоохранителями найдено 77 тыс. долл. и 20 тыс. евро, у другого подозреваемого - 47 тыс. долл.», - рассказала Стекачева.

На обнаруженные средства наложен арест с целью дальнейшей конфискации.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Одессе при получении взятки 75 тыс. долл. задержаны двое сотрудников государственного предприятия Министерства обороны «Военторгсервис».

В общей сложности злоумышленники планировали получить почти 1 млн долл. - по 20 тыс. долл. от 45 предпринимателей.