МИД пока не подтвердил захват украинских граждан возле Бенина

Об этом в комментарии УНИАН сказала представитель консульской службы МИД Украины Ореста Старак.

«Мы выясняем эту информацию через наше посольство. Подтверждения этого факта у нас нет, надеемся в течение ближайших нескольких часов получить какую-то информацию – опровергнутую или подтвержденную», - сказала Старак.

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Как сообщал УНИАН, по данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у берегов Бенина вероятно захвачено судно c гражданами Украины и РФ на борту. «По имеющимся данным, 29 ноября, вероятно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту», - сказала Захарова. По ее словам, судно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина. В прояснении ситуации принимает участие Посольство России в Бенине, которое поддерживает все необходимые контакты с властями этого государства, и другие российские компетентные ведомства, добавила она. Захарова отметила, что пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами.