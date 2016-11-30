Захват судна у берегов Бенина: у Лаврова сообщают об украинцах и россиянах на борту

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющимся данным, 29 ноября, предположительно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту», - сказала Захарова.

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По ее словам, судно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина. В прояснении ситуации участвует Посольство России в Бенине, которое поддерживает все необходимые контакты с властями этого государства, и другие российские компетентные ведомства, добавила она.

При этом Захарова заметила, что пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами.

«Мы, безусловно, продолжим не просто следить за ситуацией, а держать ее на контроле», - сказала она.