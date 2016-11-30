Более 50% обращений в миграционные службы Польши поступают от украинцев - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время видеовключения в Украинском кризисном медиа-центре.

Он не согласился с утверждением, что много украинцев работают в Польше нелегально.

«Я встречал очень много украинцев, спрашивал их, и они все здесь находятся легально. Возможно, какой-то процент, 5%, может, 10% от миллиона украинцев, находящихся в Польше, не имеют визы, хотя у меня есть сомнения по поводу этого...», - сказал Дещица.

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По его словам, есть много случаев, когда украинцы приезжают в Польшу по рабочей визе, а затем меняют работодателя.

«Украинцы легально прибывают в Польшу, многие с рабочей визой по приглашению, но потом начинают работать на другие предприятия или фирмы, не те, которые их приглашали. Это немножечко как бы нелегально, но сейчас этот вопрос урегулирован, потому что эти лица должны просто в миграционную службу сообщить, что они изменили работодателя», - сказал Дещица.

По его словам, проблема заключается в том, что в миграционную службу обращается много людей и там существуют большие очереди.

«Очень много людей обращаются в миграционные службы Польши, уже находясь в этой стране, об изменении своего статуса, об изменении работодателя, изменении регистрации. Польские миграционные службы не были к этому готовы, увеличилось в десятки раз количество обращений от иностранцев, и основная масса более 50% этих обращений в миграционные службы - это украинцы»,- сказал Дещица.

Он отметил, что постоянно призывает украинцев работать в Польше легально.