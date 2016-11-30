Develop Ukraine: развитие кластеров

Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs] в партнерстве с международным агентством кластерного развития Cluster Navigators объявляет национальный конкурс-отбор управленцев с амбициями развития регионов.

Проект призван способствовать масштабному развитию Украины через создание кластеров.

Управленцы, которые:

способны мыслить и действовать на уровне развития региона;

являются представителями бизнеса, власти, образовательных учреждений, общественного сектора;

планируют инициировать или уже инициировали кластер в Украине

получат грант на обучениев Первой Школе развития кластеров по методологии запуска и реализации кластерных инициатив.

О кластерах

Кластер - географическая концентрация организаций вокруг одной smart-специализации, которые одновременно конкурируют и сотрудничают между собой. Чилийское вино, баварские автомобили, стулья в итальянском городке Удине, сахарный тростник в Бразилии - примеры кластеров, каких тысячи в мире. Сегодня более 75 стран мира имеют программы по развитию кластеров.

Компания в кластере автоматически имеет более выигрышную позицию, чем "бизнес-одиночка". Экономики с сильными кластерами имеют более высокий уровень инноваций, высокую производительность, больше предприимчивости и стартапов, и главное - больше экспорта с высокой добавленной ценностью. Кластер становятся двигателем, который привлекает богатство в регион.

Киево-Могилянская бизнес-школа наращивает свою экспертизу по кластерному развитию с 2012 года. Эксперты kmbs изучали мировые практики кластерных инициатив в Нидерландах, Италии, Швейцарии, Эстонии, США, Чили, Бразилии, Аргентине. С 2013 года школа сотрудничает с агентством кластерного развития Cluster Navigators, а в 2015 по приглашению kmbs Украины посетил ее основатель и президент Ифор Ффоукс-Уильямс - один из самых влиятельных мировых экспертов по кластерному развитию, который имеет опыт сотрудничества с более чем 1000 кластерами в 50 странах мира .

Международный опыт показал, что ключевой критерий успеха кластерной инициативы - специально подготовленные управленцы, которые становятся лидерами запуска и развития кластера. Поэтому чтобы внедрить и поддерживать позитивный, долгосрочный и устойчивый экономический прогресс, Украине нужны сильные региональные «драйверы».

Зарегистрироваться и узнать больше о проекте можно здесь - http://www.cluster.kmbs.ua/

Контактное лицо: Дарья Нежуга, менеджер Школы развития кластеров, dn@kmbs.ua, [067] 999 80 02, [044] 490 6635.



