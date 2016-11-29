ФСБ после допроса отпустила крымскотатарских артистов, которых задержали по неизвестным причинам

Крымскотатарских артистов, которые выступали в Киеве, и которых задержали во время пересечения административной границы с Крымом, отпустили после допроса в ФСБ, передает издание 15 минут.

Артистов продержали на "границе" около 3 часов.

Читайте такжеПутин узаконил звания военных из Крыма, предавших Украину (документ)

Издание отмечает, что задержанных допросили под протокол, после чего отпустили.

При этом отмечается, что мать политзаключенного Мустафы Дегерменджи Алие ФСБ также отпустила после двухчасового допроса и проверки паспортных данных и телефона.

Напомним, сегодня, 29 ноября, на админгранице с Крымом ФСБ задержала крымскотатарских артистов по неизвестным причинам.

"Среди задержанных на данный момент – участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов, Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой – Айше Абсаитова. Кроме артистов, сотрудники ФСБ задержали для допроса мать политзаключенного по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи", – сообщали СМИ.