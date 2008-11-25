В Киеве составляются списки на льготные и бесплатные проездные

Бесплатные проездные абонементы на все виды транспорта в Киеве получат, в частности, более 3,5 тыс. врачей и 1,5 тыс. социальных работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, сейчас во всех столичных управлениях составляются списки работников бюджетных учреждений, которые, согласно решению Киевсовета от 30 сентября этого года, смогут пользоваться льготами при приобретении проездных билетов в святи с повышением стоимости проезда в коммунальном пассажирском транспорте.

“Что касается медицинского персонала, мы сейчас заботимся о том, чтобы 3,5 тыс. врачей-педиатров, участковых врачей, фтизиатров, медсестер получили бесплатные проездные абонементы на все виды транспорта. Также это будут 1,5 тыс. социальных работников. Во всех остальных медицинских учреждениях (и я знаю, что так будет в остальных бюджетных учреждениях, но я говорю сейчас о медучреждениях) специалисты, медсестры, врачи, санитарки смогут приобрести проездные талоны в рассрочку на полгода и на три месяца. Т.е. получить эти проездные талоны сейчас, а выплачивать - в течение полугода постепенно или в течении трех месяцев в зависимости от должностного оклада и в зависимости от количества видов транспорта», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она подчеркнула, что этот подход в обеспечении льготного проезда будет применен и для работников социальной сферы, сферы образования, культуры.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября депутаты Киевсовета своим решением определили льготные условия реализации годовых проездных билетов на проезд в наземном и подземном видах коммунального транспорта для малообеспеченных слоев населения и работников бюджетных учреждений социально-культурной сферы.

Согласно этому решению, коммунальные предприятия «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» должны реализовать работникам образования и культуры, здравоохранения и других бюджетных учреждений, среднемесячный совокупный доход которых за месяц, предшествующий приобретению проездного билета, не превышает двух прожиточных минимума для трудоспособных лиц, с отсрочкой платежа на квартал на 1-2 вида коммунального транспорта и отсрочкой на полгода – на 3-4 вида коммунального транспорта.

Документом определено, что для одиноких матерей и семей, потерявших кормильца, годовые проездные будут реализовываться за 50% стоимости билета на два вида коммунального транспорта (один из которых метрополитен). Кроме того, в решении говорится, что бесплатно проездные годовые билеты будут предоставляться малообеспеченным семьям, многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей; неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидом первой группы или за лицом, старше 80 лет. Также бесплатно будут предоставляться проездные на год неработающим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Депутаты установили, что льготы, предусмотренные этим решением, являются дополнительными к установленным ранее. Киевсовет поручил КГГА принять все необходимые организационно-правовые меры для реализации данного решения и предусмотреть соответствующие расходы в бюджете Киева на следующий год.