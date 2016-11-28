Прокурорская проверка колоний на Днепропетровщине: зафиксировали побеги, нашли брагу и заточки

Об этом сообщает сайт 056.ua.

Как отметил начальник отдела прокуратуры области Геннадий Тесля, на сегодняшний день в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения области содержится более 7600 человек, 214 из которых - в лечебных учреждениях.

Прокуроры установили, что администрациями учреждений исполнения наказаний области не в полной мере обеспечивается надлежащий надзор за осужденными.

«Так, в течение 2016 года у осужденных изъяли 1110 мобильных телефонов, 904 литра браги и 258 единиц колюще-режущих предметов», - сообщают в облпрокуратуре.

Кроме того, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами учреждений исполнения наказаний обязанностей, связанных с обеспечением режимных требований, охраны и постоянного надзора за осужденными, имеют место факты побега осужденных и самовольного оставления границ исправительных центров. В настоящее время местонахождение этих осужденных установлено, они возвращены в места отбывания наказания.

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Также, в течении 2016 года выявили 12 случаев нарушения законности персоналом органов и учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины в области, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По результатам проведенных проверок органами прокуратуры области внесено 13 указаний руководителям учреждений исполнения наказаний с требованиями устранения выявленных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.