В Киеве возле Святошинского райсуда родственники погибших активистов Майдана требуют осудить Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, они требуют от Генеральной прокуратуры довести уголовные дела о преступлениях Януковича в суд и приговорить его к реальному сроку наказания, в крайнем случае он должен быть заочно осужден.

Кроме того, они добавили, что выступают против блокирования допроса Януковича по делу экс-«беркутовцев».

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Как сообщалось, сегодня в Святошинском райсуде Киева состоится допрос Януковича по видеосвязи. Янукович будет давать показания по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.