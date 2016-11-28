В Киеве возле Святошинского райсуда родственники погибших активистов Майдана требуют осудить Януковича
12:49, 28 ноября 2016Общество
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В Киеве возле Святошинского райсуда проводят пикетирование около 20 родственников погибших активистов Майдана и раненые во время событий на Майдане 20 февраля 2014 года.
Виктор Янукович / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, они требуют от Генеральной прокуратуры довести уголовные дела о преступлениях Януковича в суд и приговорить его к реальному сроку наказания, в крайнем случае он должен быть заочно осужден.
Кроме того, они добавили, что выступают против блокирования допроса Януковича по делу экс-«беркутовцев».
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Как сообщалось, сегодня в Святошинском райсуде Киева состоится допрос Януковича по видеосвязи. Янукович будет давать показания по делу о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.
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