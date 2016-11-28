Администрация СИЗО готова выдать экс-"беркутовцев" для участия в судебном заседании

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал исполняющий обязанности начальника Лукьяновского СИЗО Сергей Перваков.

"У Администрации следственного изолятора есть заявки на доставку данных заключенных в суд сегодня", - сказал он.

По словам Первакова, доставкой в суд занимаются представители Национальной полиции или Национальной гвардии. «Сама администрация следственного изолятора готова выдать указанных заключенных для доставки в суд», - добавил он.

На вопросы, почему доставка экс-«беркутовцев» не была обеспечена 25 ноября и кто несет за это ответственность, Перваков сказал, что в настоящее время проводится служебная проверка в отношении представителей следственного изолятора и конвойной службы. "С учетом того, чтобы не допустить пятничного варианта, хочу отметить, что в следственном изоляторе работают семь кабинетов видеоконференции, оборудованных необходимой аппаратурой, и указанное оборудование установлено Государственной судебной администрацией Украины, которая и может обеспечить видеоконференцсвязь с любым судом Киева и области", - отметил представитель СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича как свидетеля в этом деле. 25 ноября Янукович в Ростовском суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом Киева, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд. В связи с этим судебное заседание было перенесено на сегодня, 28 ноября, на 13.00 по киевскому времени. После обнародования решения Святошинского райсуда о переносе заседания, протестующие разблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО.

***Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытия оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

22 ноября Святошинский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-«беркутовцам» еще на 60 суток - до 20 января 2017 года.