Кабмин в среду рассмотрит концепцию реформы здравоохранения

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем традиционном обращении в Facebook.

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«Мы планируем утвердить концепцию системы здравоохранения. Это начало реформы здравоохранения», - сказал Гройсман.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила, что приоритетными задачами деятельности Минздрава является создание равных условий доступа к медицинским услугам и обеспечения высококачественной медицинской помощи.

"Цель реформы – создать систему универсального доступа, то есть гарантированный государством пакет медицинской помощи, доступный для каждого гражданина, независимо от места проживания, места работы и социального статуса", - сказала Супрун, подчеркнув, что для этого необходимо сначала реформировать первичное звено медицинской помощи, а впоследствии - вторичное звено.

"Кроме того, необходимо поднять уровень квалификации специалистов и перейти к национальной системе медицинского страхования. В рамках реформы должно произойти изменение системы финансирования сферы здравоохранения на такую, где деньги будут идти за пациентом. Таким образом, пациент сможет выбрать врача, заключить с ним договор и получить услуги, независимо от места прописки", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что в условиях децентрализации, ответственность и полномочия, в частности по принятию финансовых решений, переходят на региональный уровень, на местном уровне общественность ответственная и может влиять на принятие решений о распределении публичных финансов через давление на избранных ими депутатов.