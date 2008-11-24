Газпром успокаивает Запад, что кран не перекроет

Председатель правления российского газового монополиста ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР успокаивает западных клиентов и отвергает обвинение в применении газа как "политического оружия". Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает “Немецкая волна”.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. дол. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере снабжения российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может составить свыше 400 дол. за тыс. куб. м.

В субботу, 22 ноября, пресс-секретарь «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сказал, что Россия может прекратить поставки газа в Украину уже с 1 января следующего года. Такие угрозы испугали страны Европейского Союза, которые почувствовали на себе последствия спора за газ между Украиной и Россией в начале 2006 года. Тогда Россия перекрыла газовый кран Украине, и компенсировала потери из газопроводов, ведущих в Западную Европу.

На этот раз такого не будет, заверил европейских потребителей А.МИЛЛЕР в интервью немецкому экономическому изданию. Он заверяет, что «независимо от результатов переговоров с Украиной, «Газпром» гарантирует европейским потребителям надежное снабжение газа». По словам А.МИЛЛЕРА, Украина неоднократно заверяла «Газпром», что будет придерживаться всех транзитных обязательств.

Руководитель российского газового монополиста отверг обвинения в том, что Россия использует газ как политическое оружие. Он сказал, что его компания целый год вела переговоры с Украиной и договорилась о постепенном повышении цены на газ до 2011 года. Но договоры не могут быть подписаны, поскольку не погашены долги.

При этом А.МИЛЛЕР выразил мнение, что на Западе имеется тенденция «демонизировать» страны, добывающие газ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 ноября на заседании СНБО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией.

Он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за снабжение топлива.

«Хочу предупредить, что такая практика ведет к колонизации Украины», - сказал Президент. Он возложил персональную ответственность на чиновников за решение данного вопроса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в последние дни правительство говорило о том, что полностью рассчиталось за газ.

«Вот на протяжении пяти дней продемонстрируйте, что вы решили все», - сказал глава государства, отметив, что это исключительно проблема правительства и оно должно найти деньги для того, чтобы рассчитаться за долги.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что «Газпрому» за снабжение газа задолжало «РосУкрЭнерго», и Украина к этим долгам отношения не имеет.