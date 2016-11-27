Полностью реконструированную Почтовую площадь откроют в мае 2017 года - Кличко

Полностью реконструированная Почтовая площадь будет открыта в мае 2017 года. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

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Столичный глава отметил, что сейчас продолжаются работы инвестора по строительству торговой зоны и консультации специалистов по музеефикации уникальных находок.

«Те артефакты, которые археологи обнаружили на Почтовой площади, должны быть музеефицированы», – подчеркнул он.

По словам Виталия Кличко, сейчас рассматривают варианты по обустройству музейной части комплекса.

«Мы обратились к зарубежным специалистам дать предложения, каким образом мы можем сохранить эти уникальные находки», – сказал мэр Киева.

Также, отметил мэр, продолжаются консультации по обустройству Речного вокзала. Кличко напомнил, что несколько лет назад Речной вокзал перешел в частную собственность. В то же время, добавил столичный градоначальник, здание вокзала является памятником архитектуры.

«Я общался с владельцами и они заверили, что приведут в порядок Речной вокзал. Потому полностью готовую Почтовую площадь мы откроем в мае следующего года и помещение должно также выглядеть привлекательно», – сказал он.

Виталий Кличко подчеркнул, что Речной вокзал обязательно должен использоваться и по профильному назначению.

«Мы в мае следующего года уже в конце концов запустим и речной трамвай, который будет курсировать от Речного вокзала до Международного выставочного центра», – сказал он.

Также Кличко подчеркнул, что киевская власть развивает столичную инфраструктуру, чтобы удобно было добираться, в том числе по реке, с правого берега города до места проведения «Евровидения-2017».