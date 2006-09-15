Подростки, бросившие милиционера под поезд, приговорены к 14 годам

Апелляционный суд Крыма согласился с позицией прокурора автономии и назначил трем подросткам, которые совершили убийство сотрудника МВД, наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По информации пресс-службы, жестокое убийство работника милиции было совершено год назад в Джанкое и всколыхнуло весь Крым. Трое несовершеннолетних, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, 1 августа прошлого года, будучи пьяными, напали на милиционера, одетого в штатское. Подростки жестоко избили мужчину, похитили его личные вещи. ""Смертный приговор" потерпевшему был подписан, когда хулиганы узнали, что их жертва - работник милиции: побаиваясь преследования и неминуемого наказания, они решили убить стража порядка", - сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Подростки сбросили милиционера с моста на железнодорожное полотно, пытаясь таким образом инсценировать несчастный случай. "Сотрудников прокуратуры Крыма попытка замаскировать наступление смерти под колесами поезда как несчастный случай не сбила со следа убийц. Их личности были установлены, дело было расследовано и передано в суд", -отмечает прокуратура АРК.

Суд, изучив собранные Крымской транспортной прокуратурой доказательства вины несовершеннолетних злоумышленников, признал их виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 115 (умышленное убийство), 296 (хулиганство) и 186 (грабеж). Свое совершенолетие убийцы встретили уже на скамье подсудимых.