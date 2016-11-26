В Киеве из-за отравления техническим спиртом умерло трое человек

В Киеве на Борщаговке умерли три человека, по предварительной версии, из-за отравления техническим спиртом, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Предварительно известно, что 51-летний пострадавший работал на предприятии по производству химических средств. Предположительно, мужчина украл технический спирт, который использовался на производстве, а уже дома угостил им своих знакомых, которые и вызвали врачей, когда хозяину стало плохо", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что на то время на плохое самочувствие гости не жаловались.

"Утром умер второй мужчина, 1965 года рождения, а за ним и 43-летняя женщина", - добавили в полиции.

Окончательную причину смерти должна установить впоследствии судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас Следственный отдел Святошинского управления полиции столицы открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.