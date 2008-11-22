В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение.

По информации ГУ МЧС в Запорожской области, 22 и 23 ноября на территории области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

"По прогнозам Запорожских синоптиков ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, усиление скорости ветра в целом по области до 15-20 м/с, а в акватории Азовского моря - до 25-30 м/с.", - сообщили в МЧС.

Синоптики так же прогнозируют штормовые явления в Азовском море с высотой волн 15-25 дм.

МЧС предостерегает жителей региона от выхода в море и предупреждает о возможности возникновения из-за непогоды чрезвычайных ситуаций.

"Погодные условия могут привести к осложнениям или возникновению ЧС на линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, автодорогах и в частном секторе", - предупреждает МЧС.