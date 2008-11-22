Накопление наличных денег в офисах манит преступников

Начальник УМВД Украины в Винницкой области генерал-майор милиции Василий ПОЛИЩУК заявляет, что милиция Винницкой области начала фиксировать тяжкие преступления, которые раньше не были характерны для этого региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной коллегии Винницкой облгосадминистрации и УМВД по вопросам противодействия финансово-экономическому кризису.

По словам В.ПОЛИЩУКА, в условиях финансового кризиса наблюдается тенденция к накоплению наличных средств по месту жительства граждан и офисах предприятий и организаций, что не остается вне поля зрения преступников.

«Только в октябре–ноябре текущего года зарегистрировано свыше 10 краж денег и ценностей из офисов в больших размерах, суммы которых в отдельных случаях составляют десятки тысяч гривен", - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он рассказал, что в последнее время зарегистрировано два ограбления в областном центре, когда потенциальную «жертву» отслеживали с получения ею наличных в банке, сопровождали, а позже грабили.

"В этой ситуации крайне необходимо вернуться к ранее принятому сессией областного совета решению об установлении камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и возле особо важных объектов в городе Винница для организации дистанционного контроля за ними дежурными частями подразделений милиции областного центра", - подчеркнул В.ПОЛИЩУК.