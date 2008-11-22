Барак Обама выбрал министра финансов

На фоне сообщений о том, что министром финансов в администрации избранного президента США Барака Обамы будет назначен руководитель Федерального банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), американские фондовые индексы резко выросли к концу торговой сессии.

Как передает агентство France Presse, Dow Jones подскочил на 494,13 пункта (6,54 процента) до 8046,42, высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 66,23 пункта (5,18 процента) до 1384,35, а показатель широкого рынка Standard & Poor`s 500 вырос на 47,59 пункта (6,32 процента) до 800,03.

О том, что в понедельник Обама официально представит Гейтнера среди других членов своей экономической команды, стало известно примерно за час до окончания торгов. По мнению аналитиков, назначение 47-летнего финансиста может вернуть доверие инвесторов.

Лента.ру