В Одесской области на рынке "7-й километр" правоохранители изъяли полторы тонны поддельного алкоголя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в четверг сотрудники прокуратуры и областного Управления защиты экономики Нацполиции провели санкционированные обыски на этом рынке.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 900 пластиковых бутылок с контрафактной алкогольной продукцией общей массой 1,5 тонны.

Одесская местная прокуратура № 4 (Суворовский район Одессы) осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по ст. 227 УК Украины (умышленное введение в оборот опасной продукции). Следствие продолжается.