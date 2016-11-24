В Одесской области на рынке "7-й километр" правоохранители изъяли полторы тонны поддельного алкоголя
21:03, 24 ноября 2016Общество
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В Овидиопольском районе на рынке "7-й километр", сегодня правоохранители изъяли полторы тонны поддельной алкогольной продукции.
На рынке "7-й километр" правоохранители изъяли полторы тонны поддельного алкоголя / trademaster.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в четверг сотрудники прокуратуры и областного Управления защиты экономики Нацполиции провели санкционированные обыски на этом рынке.
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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 900 пластиковых бутылок с контрафактной алкогольной продукцией общей массой 1,5 тонны.
Одесская местная прокуратура № 4 (Суворовский район Одессы) осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по ст. 227 УК Украины (умышленное введение в оборот опасной продукции). Следствие продолжается.
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