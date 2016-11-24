Фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" стал лучшим на кинофестивале EtCultura

Как сообщили в компании по вещанию и производству медиа «Pronto Film» в четверг, 24 ноября, фестиваль музыки, кино и интерактивных искусств EtCultura, созданный по образцу культового техасского фестиваля SXSW, прошел в этом году впервые с 17 по 20 ноября в г. Сент-Питерсбург, штат Флорида.

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2016 года на старейшем документальном фестивале США Hot Springs Documentary Film Festival. Первый допремьерный показ ленты состоялся в июне этого года в Вашингтоне. Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, который был приглашен на показ как один из участников фильма, на странице в Facebook тогда написал: «Впечатляющая работа американского режиссера, трехкратного обладателя «Оскара» Марка Джонатана Харриса. Потрясающий документальный фильм об украинской нации, украинском народк. О том, как мы боремся за нашу независимость, за нашу землю и наше будущее... Считаю, что этот фильм будет захватывать зрителей во всем мире. Потому что он – о правде, а правда – самая большая ценность».

«Переломный момент» — это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Среди главных героев — детский театральный режиссер Андрей «Богема» Шараскин, врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане, которые оставили свою обычную жизнь ради создания более демократического, справедливого и независимого государства. Когда Россия в ответ аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину, наши герои пошли на войну, чтобы защитить и изменить свою страну. Фильм показывает эту интенсивную борьбу, которая на данный момент унесла жизни свыше 10 тысяч украинцев, а миллионы потеряли свои дома», - сообщили в «Pronto Film».

«Переломный момент схватывает дух Майдана и самой Украины – историю, которой мало кто на Западе уделяет внимание, и еще меньше людей понимают. Возможно, благодаря этому фильму мы сможем понять, почему успех или поражение Украины в ее упрямом противостоянии путинской аннексии и вторжению будет определять будущее Европы и Северо-Атлантического альянса», - отметил Пол Родерик Грегори, профессор экономики Университета Хьюстона.

По словам Уильяма Миллера, посла США в Украине в 1993-1998 гг., «Переломный момент – это документальное кино в его лучшем проявлении. Если российская деструктивная агрессия, так ярко изображенная в «Переломном моменте», останется без ответа – мы получим возврат к Холодной войне, или что-то хуже».