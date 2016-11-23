В Минюсте считают, что Янукович не должен выступать по делам Майдана как свидетель

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, сообщает телеканал «112 Украина».

"У меня много сомнений, что этот допрос вообще состоится, мы не впервые о нем говорим", - отметила она.

При этом Севостьянова отметила, что, по ее мнению, Янукович не должен выступать по делам Майдана как свидетель. "Выскажу субъективное мнение, но я не вижу, какие могут быть предоставлены доказательства Януковичем в этом деле как свидетелем. Это главное обвиняемое лицо в Украине. Есть много инструментов, начиная с заочного осуждения, благодаря которым можно было бы оперативно рассмотреть это дело и привлечь его к ответственности, и уже потом искать инструменты, как вернуть в Украину для отбывания наказания", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк подтвердил участие подзащитного в допросе в режиме видеосвязи по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД "Беркут" и рассказал о тестовой связи между Святошинским и Ростовским судом.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года. В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу. В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.