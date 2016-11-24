Общественники-антикоррупционеры создали сайт с отзывами и компроматом на чиновников

Данные 70 тыс. украинских чиновников были опубликованы в сети на всеобщее обозрение. Списки сотрудников более чем 800 органов власти и организаций опубликовал сайт stophab.org

По каждому чиновнику на сайте можно оставить отзыв и опубликовать о нем любую общественно-значимую информацию.

"Запуск такого проекта открывает власть и дает возможность любому оставить отзывы о работе чиновников, докторов, преподавателей и даже работников ЖЕК-а", – говорит Александр Брель, редактор интернет-издания и руководитель общественной организации "Общественное движение "Стопхаб". Брель отмечает, что пилотный проект запущен в Одесском регионе, на очереди - Киев.

Напомним, в августе прошлого года президентская петиция №22/000532-еп о необходимости создания сайта с отзывами о чиновниках собрала более 25 тысяч голосов и была поддержана Президентом Украины.

За год общественные организации своими силами смогли реализовать проект, предложенный в петиции.