Кабмин утвердил перечень печатных СМИ для разгосударствления

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в социальной сети Facebook, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня правительство сделало шаг на пути разгосударствления печатных средств массовой информации. Цель реформы – избавить эти СМИ государственного влияния и сделать их интересными и информативными. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил список из 244-х печатных изданий, которые выразили желание принять участие в первом этапе реформирования - это более половины коммунальных СМИ в стране. Приоритетно будут учтены мнения коллективов этих СМИ относительно путей трансформации изданий", - отметил он.

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Столярчук напомнил, что обязательства по реформированию было взято Украиной перед Советом Европы еще в 2005 году.