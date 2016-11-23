Украинцы в Японии рассказали, как пережили землетрясение

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Токио Назарий Шкурупий проснулся в 6:00 утра от будильника, которого не ставил – это на телефон пришло оповещение о землетрясении. Уже через несколько секунд под ногами задрожал пол – и это за 300 км от эпицентра стихии. Жуткими называет эти мгновения и украинка Елена Минитч, которая приехала в Японию по делам. А потом – часы неопределенности в ожидании возможных новых толчков и угрозы цунами.

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Сейсмологи предупреждают, что опасность повторных землетрясений будет сохраняться по крайней мере неделю. Украинку Екатерину Кот поразило, как к опасности относятся японцы – они имеют отработанные почти до автоматизма меры безопасности. Даже дети используют специальные средства защиты. Страна отнюдь не парализованная паникой – она продолжает жить своей обычной жизнью, составляющей которой является высокая сейсмологическая опасность. И хотя напряжение чувствуется, люди приучились справляться с этим.

Как сообщал УНИАН, после мощного землетрясения, вызвавшего волну цунами, река Сунаоши в японском городе Тагадзе временно изменила направление течения. Так, полутораметровая волна цунами после землетрясения в Японии заставила реку Сунаоши изменить направление течения.