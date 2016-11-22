Журналист рассказал о задержанных на границе с Крымом дезертирах (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, ссылаясь на данные сайта "Миротворец".

Отмечается, что Александр Баранов, 1983 г.р., родился в Каневе Черкасской области. Служил в звании младшего сержанта ВМС Украины на должности планшетиста командного пункта в.ч. А1100 в Новофедоровке. Призывался в Саках в 2001 году.

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В свою очередь Максим Одинцов, 1983 г.р., родился в Новофедоровке Сакского района. Служил в звании прапорщика в той же в.ч. А1100, что и Баранов на должности старшего воздушного стрелка-радиста вертолетного отряда вертолетной эскадрильи. Призывался тоже в Саках годом раньше.

При этом фото Одинцова из соцсетей есть, а Баранова найти пока не удалось.

Воинская часть А1100 10-й морской авиационной бригады ВМС Украины была захвачена в результате штурма 22 марта 2014 года. Перешедшие в российскую армию прошли переподготовку в военно-воздушной академии Жуковского в Воронеже.

Ранее в СБУ заявили, что на административной границе с оккупированным Крымом были задержаны два дезертира, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.