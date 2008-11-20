В Харькове действует «Женская школа НАТО»

На Харьковщине отметили журналистов, которые приобщились к предоставлению объективной информации о НАТО и о сотрудничестве Украины с Североатлантическим альянсом. Во время общения с участниками инициативы «Женская школа НАТО» журналисты области признали, что дискуссия на эту тему на Востоке Украины проходит тяжело.

Осведомленность украинцев о Североатлантическом альянсе остается низкой, в частности в восточных областях. Поддержка инициативы журналистов – такой была цель первого областного конкурса журналистских работ о НАТО. Победительницей в радиожурналистике стала автор цикла на Харьковском областном государственном радио «Евроатлантическая стратегия Украины: сознательный выбор» Виталина Зиньковская. Она говорит о трудностях в освещении деятельности Североатлантического альянса учитывая агрессивность многих оппонентов вступления Украины в НАТО: «Потому что они строят свою пропаганду не на знании и на фактах, а на убежденности, на своей фанатичной вере в то или иное». «Женская школа НАТО» в Харькове во многом держится на инициативе женских общественных организаций. Но к участию в ней приглашаются все. Очередное занятие школы посетил директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель Дюре, который ответил на вопросы слушательниц и слушателей.

Немецкая волна